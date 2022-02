«Donna aggredita verbalmente perché la sorella disabile non era stata vaccinata»

MASSA – Circa trenta persone, questa mattina, si sono ritrovate di fronte all’Ospedale Apuane di Massa per un sit-in contro la «burocratizzazione del covid», ovvero «l’eccesso normativo in materia Covid-19, all’interno degli ospedali, che ha finito per complicare la vita dei pazienti». Una protesta anche per sensibilizzare l’opinione pubblica su casi che riguardano quella che i manifestanti hanno definito «la tenuta umana del sistema sanitario». Ad organizzarla è stata l’associazione Rivoluzione Allegra, che qualche giorno fa aveva annunciato l’iniziativa con l’obiettivo di denunciare non solo la «riduzione dell’organico e il conseguente aumento dei carichi di lavoro», ma anche i casi di «vessazione sui non vaccinati e sugli accompagnatori» da parte del personale ospedaliero. Il tutto accompagnato da testimonianze dirette. Una di queste è quella di Giordana Becagli: «Qualche giorno fa – racconta – sono venuta qui in ospedale insieme al mio compagno per accompagnarlo ad un esame molto delicato, ma al momento del check-in non mi hanno fatto entrare». Giordana, al contrario del marito, non è vaccinata e, come prevede una misura introdotta lo scorso agosto dall’Usl Toscana nord ovest , non può accedere all’ospedale, essendo sprovvista di green pass, in qualità di accompagnatore. «Una misura – aveva specificato a suo tempo l’azienda sanitaria – che applica le disposizioni nazionali in tema di limitazione della diffusione del contagio da coronavirus a tutela della salute collettiva e in particolare dei malati e dei luoghi sensibili come le strutture sanitarie».

«Ho spiegato la situazione, sottolineando che mio marito era in un momento di difficoltà – continua Giordana -. Avrei aspettato fuori, come da prassi, ma non c’è stato modo. La signora al check-in, tra l’altro, è stata anche piuttosto sgarbata. Ed io non ho avuto né la forza né gli strumenti per oppormi. Mi sono arresa subito: non volevo mettere in ulteriore difficoltà il mio compagno, che era già provato. Perciò ci siamo abbracciati e sono rimasta fuori. Il punto però è che l’ospedale ha perso l’ospitalità, l’accoglienza, il supporto psicologico, che dovrebbe andare di pari passo con la salute del cittadino». Rispetto alla scelta di non vaccinarsi, poi, Giordana ha spiegato: «E’ stata una mia decisione. All’inizio ero indecisa, ho temporeggiato. Ma più passava il tempo, più mi sentivo una persona sana, e non ho voluto mettere a rischio la mia salute. Mi sono appellata a un mio diritto, perché il vaccino non è obbligatorio. Ed ho fatto la mia scelta».

La questione in realtà è molto delicata da un punto di vista normativo. L’articolo 4, lettera b, del decreto legge del 23 luglio 2021, n.105 (convertito poi nella legge del 16 settembre 2021, n.126) modifica l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge del 22 aprile 2021, n.52 aggiungendo il riferimento ai reparti delle strutture ospedaliere quali luoghi in cui è richiesta la certificazione verde per i visitatori. Da agosto, infatti, le aziende sanitarie sul territorio nazionale hanno iniziato ad adeguare la propria normativa recependo le disposizioni nazionali. E introducendo, quindi, l’obbligo di green pass per accompagnatori e visitatori.

Proprio su questo punto è intervenuto Giulio Milani, leader di Rivoluzione Allegra: «Le singole direzioni degli ospedali hanno interpretato in autonomia la circolare del 18 dicembre 2021, in base alla quale si dava la possibilità agli ospedali di prendere decisioni più restrittive per arginare la nuova variante (“Alla luce dell’attuale andamento epidemico (…), si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione da SARS-CoV-2, sia a livello territoriale che ospedaliero, garantendo l’adeguata presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 in relazione alle specifiche necessità assistenziale”, si legge nel testo della circolare, ndr.). Nei mesi successivi, tuttavia – prosegue Milani – abbiamo scoperto che con Omicron ci si infettava di più, ma per fortuna la variante era meno aggressiva. Lo dimostra il fatto che le cose stanno cambiando anche a livello politico: è in corso un forte dibattito parlamentare tra chi vorrebbe abolire il green pass e chi, invece, vuol continuare in maniera ideologica a sostenere l’importanza della vaccinazione».

Milani ha poi riportato la testimonianza di una donna «aggredita verbalmente dal personale sanitario perché la sorella, disabile al 100%, non era stata vaccinata». Ma andiamo per gradi. La persona disabile in questione ha iniziato a sentirsi male: aveva la saturazione molto bassa e le dita nere. Un quadro che poteva far pensare, quindi, a una polmonite da covid. «Quando si è reso necessario il trasporto in ospedale – ha spiegato Milani – la donna è stata aggredita verbalmente alla notizia che la sorella disabile non era stata vaccinata. Ma il motivo per cui non aveva ricevuto il vaccino è che possedeva già gli anticorpi, essendo guarita dal covid. Allora ci chiediamo: le persone guarite hanno qualcosa in meno rispetto alle persone vaccinate? Come si può sostenere che senza vaccinazione, ma con la sola guarigione, si è più a rischio di prendere la malattia?».