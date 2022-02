Idrovora Poveromo, il Consorzio chiarisce: non decidiamo noi, rivolgersi a Comune e Regione

MARINA DI MASSA – A seguito delle notizie apparse sui media locali in merito alla questione inerente il progetto dell’idrovora di Poveromo, il Consorzio 1 Toscana Nord interviene per chiarire alcuni punti. «Il Consorzio – precisa in una nota – è ente attuatore della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento sul fosso Poveromo in esecuzione delle scelte fatte dal Comune di Massa, che a suo tempo ha presentato il progetto alla Regione Toscana per il suo finanziamento ed ha approvato il primo progetto esecutivo in conferenza dei servizi, e in esecuzione dell’incarico avuto dalla Regione Toscana di realizzare l’opera: quindi quelli sono gli enti che possono decidere sulla realizzazione o meno dell’opera e non il Consorzio».

«Pertanto, quanto affermato sull’articolo relativamente a presunte possibilità da parte del Consorzio di decidere in merito alla realizzazione o meno dell’opera sono palesemente infondate. Il Consorzio ha redatto un primo progetto sulla base delle decisioni assunte dalla Regione Toscana e dal Comune di Massa, progetto che ha ricevuto l’approvazione in conferenza dei servizi da parte di tali enti. In concomitanza della procedura di assoggettabilità a Via, in ottemperanza a nuovi indirizzi dati dalla Regione Toscana, il Consorzio ha modificato il progetto e quindi prodotto una nuova soluzione. Tale ipotesi progettuale sarà sottoposta alla procedura di assoggettabilità a Via, sulla quale gli Enti e i cittadini potranno partecipare con contributi e osservazioni».

«È inoltre infondata – prosegue il Consorzio di bonifica – l’informazione secondo la quale l’opera è in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali e regionali perché il progetto è stato redatto proprio sulla base degli studi e delle previsioni urbanistiche del comune di Massa. In merito poi alla questione delle tombature, si precisa ulteriormente che, come previsto dalla legge, la rimozione delle stesse compete al soggetto che le realizzate, che nel caso specifico risulta sia il Comune di Massa, e non si possono utilizzare per tali fini i finanziamenti previsti per la regimazione idraulica. L’utilizzo di risorse pubbliche per scopi diversi per le quali sono state destinate e in particolare per interventi che sono a carico di privati o di altri enti non è ammessa e potrebbe quindi configurare un reato».

Infine, il Consorzio ricorda che «il finanziamento concesso è di 5 milioni di euro e non 10, come erroneamente sostenuto dalle associazioni, come risulta evidente dagli atti pubblici di assegnazione del finanziamento e che, se incaricato dalla Regione Toscana, è disponibile a progettare, con le risorse eventualmente non utilizzate nella realizzazione dell’intervento in questione, anche la sistemazione idraulica della parte di monte del Fosso Poveromo ed eseguire i lavori una volta eliminate le tombature dall’ente preposto».