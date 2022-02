Treni Frecciabianca soppressi sulla tratta Genova-Roma, Nardi: «Trenitalia chiarisca»

MASSA-CARRARA – “C’è forte preoccupazione per la riduzione dei convogli veloci lungo la tratta Tirrenica da Genova a Roma: da settimane sembra infatti letteralmente sparite alcune Freccia Bianca Trenitalia che parteno dalla Liguria per arrivare nella Capitale. Si tratta di collegamenti necessari per moltissimi viaggiatori e pendolari di numerose città tra cui i capoluoghi di provincia La Spezia, Massa, Pisa, Livorno e Grosseto”: è quanto dichiara Martina Nardi, deputata massese del Pd e presidente della Commissione Attività produttive, facendo riferimento a una interrogazione al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

“È necessario che Trenitalia faccia chiarezza sulla situazione e rispetti l’utenza: alcuni di questi treni sono infatti ufficialmente non soppressi ma i biglietti non sono acquistabili perché esauriti. L’azienda ci ha comunicato ufficiosamente che ci sono stati annullamenti per mancanza di personale a causa del covid. Sono però passati troppi giorni e non vorremmo che questi convogli venissero soppressi definitivamente depotenziando ancor più i collegamenti del trasporto pubblico della dorsale tirrenica, dopo la recente cancellazione di treni ed arei dalla costa verso la Capitale” conclude Martina Nardi.