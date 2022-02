Cecidomia degli olivi in Lunigiana, l’Unione dei Comuni organizza un incontro

FIVIZZANO – “La Cecidomia delle foglie dell’olivo: situazione attuale e prospettive future” è il titolo del tavolo di incontro organizzato dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana e dalla Regione Toscana con Ruggero Petacchi, della Scuola di Sant’Anna di Pisa, dedicato al monitoraggio dei parassiti dell’olivo e alla divulgazione dei dati a supporto delle decisioni tramite il portale regionale “Agroambiente.info”.

L’Ente, infatti, su segnalazione degli agricoltori e dei cittadini, si è mosso presso la Regione Toscana per richiedere un intervento per arginare l’attacco da cecidomia. Un insetto distribuito in tutta l’area mediterranea, che da sempre è considerato da tecnici e olivocoltori poco pericoloso per la salute degli ulivi, ma che in Lunigiana, soprattutto in alcune aree, sta ormai prendendo il sopravvento.

