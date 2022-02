“Connessi in buona compagnia”: a Pontremoli l’iniziativa per gli over 65

PONTREMOLI – “Hai più di 65 anni? Vieni a trovarci e connettiti in buona compagnia!”. È questo l’invito all’incontro organizzato da Regione Toscana e “Botteghe della Salute” e rivolto ad una fascia di età spesso lontana da quella che è la dimestichezza con il mondo digitale che la società di oggi richiede. “Connessi in buona compagnia” è il nome della campagna che si snoderà in tutta la Regione Toscana, arrivando a toccare Pontremoli nella giornata di venerdì 25 febbraio dalle ore 14 alle 17 all’interno del Palazzo del Comune dove, con un’apertura straordinaria del servizio “Botteghe della Salute”, chi vorrà partecipare verrà formato ed informato su tutte le possibilità che l’online mette a disposizione.

Ottenere lo Spid, l’accesso al fascicolo sanitario online, la stampa del green pass, il cambio del medico di famiglia, effettuare pagamenti online, scaricare i certificati anagrafici, consultare il libretto vaccinale, accedere al servizio di trasporto pubblico locale, sono solo alcuni dei servizi a cui poter accedere con una buona consapevolezza del digitale e che un operatore delle “Botteghe della Salute” illustrerà a tutti i presenti. Requisito essenziale: essere over 65. Per ulteriori informazioni o chiarimenti basterà contattare l’ufficio delle “Botteghe della Salute” del Comune di Pontremoli 0187.4601240.