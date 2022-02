Terzo settore, in scadenza bando Cesvot: “Siete presente, con i giovani per ripartire”

CARRARA – La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ricorda che mancano poco meno di due settimane alla scadenza del bando che mette mezzo milione di euro per valorizzare i giovani e il terzo settore. Si tratta di un progetto che mette insieme Cesvot, Regione Toscana-Giovanisì e le 11 Fondazioni bancarie della regione insieme, fra cui appunto Fondazione CrC, con il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, pensato per dare alle nuove generazioni gli strumenti per rinnovare il terzo settore toscano.

Rivolto agli enti del terzo settore della Toscana, il bando andrà a finanziare 86 progetti per un importo complessivo di 490mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 1 marzo. Tutte le info su www.cesvot.it

Sostenere gli enti del terzo settore nella realizzazione di progettualità finalizzate a valorizzare il protagonismo giovanile prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di giovani già inseriti nelle organizzazioni oppure progetti finalizzati al coinvolgimento delle nuove generazioni esterne al mondo associativo. Permettere ai giovani di esprimere a pieno le proprie energie e valorizzarne attitudini e spirito creativo, per immaginare e progettare una nuova ripartenza nel terzo settore.