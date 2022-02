Il Buy Wine 2022 a Fosdinovo: esperti da tutto il mondo nelle cantine dei Colli di Luni

MASSA-CARRARA – Si è svolto ieri, 13 febbraio 2022, l’educational tour nel territorio di Massa-Carrara in occasione della 12°edizione del Buy Wine 2022, che si è tenuto a Firenze presso la fortezza da Basso nei giorni 11 e 12 febbraio 2022 e che rappresenta un appuntamento di riferimento per il settore vitivinicolo con operatori da tutto il mondo, organizzato dalla Regione Toscana con la collaborazione operativa di PromoFirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze.

Il tour consiste nell’ospitalità a n. 16 buyers internazionali del settore vitivinicolo sul territorio provinciale per una giornata di scoperta del territorio e dei vini locali attraverso la presentazione e la degustazione dei vini e delle specialità locali e visita guidata presso luoghi di interesse (monumenti, cantine di pregio storiche o moderne, vigne, paesaggio di particolare interesse).

L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’Associazione “Strada del Vino dei Colli di Candia e Lunigiana”, il ” Consorzio Candia dei Colli Apuani” e il Consorzio Colli di Luni nonché con il contributo del comune di Fosdinovo che ha messo a disposizione la location per lo svolgimento del momento di presentazione del territorio, delle denominazioni dei vini e dei vitigni nonché per la degustazione.

Uno dei wine tour del Buy Wine 2022 previsti per la domenica si è svolto nel territorio di Massa-Carrara – ha dichiarato soddisfatto il Commissario della locale Camera di Commercio Dino Sodini – in particolare nel Comune di Fosdinovo grazie alla collaborazione del Sindaco Camilla Bianchi alla quale va il mio sincero ringraziamento. Sedici operatori canadesi, danesi, inglesi, norvegesi, svizzeri hanno vistato cinque importanti cantine di produzione dei vini dei Colli di Luni e nella splendida cornice del Castello Malaspina hanno incontrato numerosi produttori sia dei vini DOC dei Colli di Luni, che di quelli DOC dei Colli del Candia e dell’IGT Val di Magra, grazie all’impegno dei due Consorzi di tutela delle DOC e della Strada del vino della Lunigiana. Un successo, non scontato, a sentire sia gli operatori stranieri che non conoscevano il nostro territorio e che hanno apprezzato i nostri tipici vini bianchi, ma anche i rossi, sia dei nostri vignaioli, che hanno espresso soddisfazione per la formula di incontrare direttamente sul territorio gli operatori, per meglio spiegare il prodotto, le modalità di produzione e le tradizioni locali. Un grazie all’organizzazione ed una convinta speranza che questo evento sia veramente frutto di nuove opportunità di crescita per i nostri produttori di grandi vini.