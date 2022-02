«A Carrarafiere per ricevere la terza dose, rimandata a casa per colpa della burocrazia»

CARRARA – Le prime due dosi del vaccino anti-covid ricevute nella vicina Liguria, poi il trasferimento ad Avenza e la necessità di presentarsi all’hub di Carrarafiere per completare il ciclo vaccinale con la dose booster, ma senza i fogli rilasciati dall’Asl ligure in occasione delle prime due vaccinazioni, andate smarrite. Un dettaglio che per gli operatori in servizio alla sede apuana non è da poco, visto che l’assenza di questi fogli ha comportato la mancata somministrazione della terza dose. Questo è quanto denuncia un nostro lettore, che in una lettera inviata alla nostra redazione se la prende con l’Asl per un fatto accaduto alla moglie.

«Non voglio prendermela con il medico di turno, ma con ľAsl intera. – dice il nostro lettore – Non hanno somministrato la terza dose a mia moglie in quanto, avendo smarrito il foglio delle prime due dosi, a detta loro non si sentivano di fidarsi della sua parola. È vergognoso che dalla tessera sanitaria ľAsl Toscana non possa vedere le date delle somministrazioni fatte in Liguria e viceversa. Ma se siamo in Italia, mi sembra ridicolo che uno per aver la visione del suo libretto vaccinale intero debba andare in ogni regione in cui ha vissuto. Io ad esempio sono nato a Milano e quando mi è stato consegnato il libretto, dopo la terza dose non risultava nulla a parte la dose ultima».