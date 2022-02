«Tumori a Massa-Carrara: la Regione finanzi uno studio epidemiologico»

MASSA-CARRARA – “Chiederò l’avvio di uno studio epidemiologico” ha annunciato il consigliere regionale Giacomo Bugliani (Pd) all’incontro promosso dall’associazione Insieme a Palazzo Ducale a Massa. Il consigliere è stato investito da cittadini, medici e associazioni del territorio affinché possa riaccendere i riflettori della Regione Toscana sulle criticità ambientali e di salute della terra apuana e dei suoi abitanti, colpiti da una dura calamità ambientale che poi, negli anni, è diventata una calamità sanitaria. È stata scelta la Giornata mondiale contro il cancro del 4 febbraio per consegnare al consigliere, da parte di Valentina Montani dell’associazione Insieme, oltre un migliaio di firme volte a riaccendere l’attenzione e l’interesse delle istituzioni sullo stato di salute degli apuani.

“Credo che quello che è emerso dal dibattito – ha commentato Bugliani – possa prendere corpo e ringrazio chi ha raccolto queste firme, le associazioni che hanno deciso di dare questo segnale importante. Come ha detto Roberta Crudeli, un registro tumori che racchiude anche i dati della nostra provincia, lo abbiamo. Però è giusto accendere i riflettori su questo territorio. Abbiamo un reparto di oncologia che funziona bene. La collaborazione che quel reparto, col suo primario dottor Mambrini, può dare alle istituzioni è preziosa, e attraverso di lui, che ringrazio e porto anche i saluti, abbiamo un contatto importante con il direttore di Ispro, dottor Amunni, che dà ampia disponibilità non solo nel fornire i dati ma anche per interpretarli. La proposta del dottor Massimo Gattini è estremamente calzante perché, data la disponibilità di Ispro, la necessità di accendere i riflettori su questo territorio con uno studio epidemiologico credo sia l’opportunità vera che abbiamo”.

“Come consigliere regionale – ha proseguito Bugliani – mi sento di poter prendere l’impegno di parlare con il direttore di Ispro come primo passaggio per avere un quadro preciso della nostra situazione, anche attraverso il dottor Mambrini. Presenterò un atto di indirizzo politico perché tutto il consiglio regionale ponga l’attenzione sulla nostra provincia, da questo punto di vista, nel chiedere l’avvio di uno studio epidemiologico. Questo credo possa essere un impegno vero, grazie anche a queste firme che mi sono state consegnate”.

E ha aggiunto che “a Firenze il grido di dolore di questo territorio, che si traduce in quello che abbiamo detto stasera, lo sentono, lo sanno, e posso anche apparire scomodo. Se noi abbiamo da colmare una distanza che ci segna dal resto della regione è bene che tutte le istituzioni lo facciano ad una sola voce, cosa che non avviene neanche in questa piccola provincia periferica. Stasera ci siamo dati obiettivi importanti, abbiamo capito qual è la ragione della nostra specificità dal punto di vista oncologico. Mi chiesero nell’ottica del piano nazionale Pnrr quale fosse la priorità di quest o territorio: con urgenza, le risorse che ci sono vanno per la bonifica. Poi ci sono altre problematiche. Veniamo da decenni di scelte sbagliate che si sono tradotte in danni ambientali e in grave danno alla salute, di cui oggi paghiamo il prezzo”.

Dunque, tutto è partito da alcuni giovani, tra cui Valentina Montani, che nella primavera del 2021 si sono posti degli interrogativi sul motivo di tanti tumori nelle famiglie, decidendo con Daniele Tarantino, dell’associazione Insieme, di promuovere una raccolta firme per sensibilizzare i vertici della Regione Toscana a interessarsi del territorio apuano, chiedendo un registro tumori locale più approfondito nonché un’indagine epidemiologica per valutare l’incidenza tumorale nella provincia di Massa-Carrara.

“La richiesta deriva dal fatto che c’è una consapevolezza nella popolazione che viviamo in un territorio altamente inquinato – è intervenuto il dottor Massimo Gattini, che ha seguito il progetto “Salviamo il nostro futuro” così come il dottor Alberto Rutili, che non è potuto essere presente. L’indice è stato puntato sulle fabbriche dei veleni e sulle bonifiche mancate. Forse, i lavori verranno fatti quest’anno.

Il dottor Gattini ha fatto riferimento allo studio Sentieri: “Di fronte a questa situazione credo si debbano chiedere due cose: uno studio epidemiologico ben strutturato che dovrebbe pagarlo la Regione, perché è responsabile della nostra salute, studio complesso che richiede medici epidemiologi, esperti in informatica e statistica. Sarei contento che questo lavoro venisse affidato a medici e personale del luogo, sotto la guida del professor Fabrizio Bianchi dell’istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa. I nostri cittadini devono avere delle priorità ed essere privilegiati nei confronti di altri che non hanno subito calamità ambientali e sanitarie”.

Poi, è passato al caso Covid : “Non so quanto c’entri ma nello studio epidemiologico si dovrebbe evidenziare: la nostra provincia supera il tasso di mortalità per Covid-19 sia regionale che nazionale: perché? Ogni 100mila abitanti la provincia di Massa-Carrara ha avuto un tasso di mortalità pari a 267,1; tasso regionale 165; tasso nazionale 200,4. Come mai?” Anche il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, ha espresso perplessità. “Per il primato del Covid ci sarebbe da capirlo. Un conto è il tasso di contagio un conto è la mortalità che qualche dubbio lo fa venire. La domanda per il registro tumori – ha aggiunto – l’abbiamo sollevata anche in sede di conferenza zonale dei sindaci ma è sempre lì. Sulle bonifiche Sin e Sir sono passati decenni e risulta difficile dire che siamo a buon punto dopo tanto tempo. Qualche porzione di territorio è stata bonificata ma poca roba. Una recente comunicazioni riguarda un ulteriore stanziamento di finanziamenti per togliere un cumulo di rifiuti (cromo esavalente, cancerogeno pericoloso) in area ex Enichem, fonte ancora attiva di inquinamento”.

E sul canale preferenziale dei cittadini apuani: “Il problema è ancora peggiore: l’investimento che la Regione fa sui cittadini Asl nord ovest è più basso di quello delle altre due Asl toscane. Non solo avremmo bisogno di maggior attenzione: sarebbe già un vantaggio riuscire a recuperare questo gap”. Soddisfatto Daniele Tarantino che ha ringraziato tutti i presenti. Hanno portato il loro contributo Roberta Crudeli, del Volto della Speranza, il dottor Luciano Faenzi del Centro studio De Gasperi, sottolineando la buona riuscita dell’iniziativa che vuole essere un pungolo nei confronti dei vertici regionali. La deputata Martina Nardi (Pd) ha inviato un messaggio.

La raccolta firme è stata sostenuta anche da Diversamente Splendidi e Ant. Ha coordinato l’incontro la giornalista della Nazione Angela Maria Fruzzetti, la quale ha ricordato anche l’ottavo anniversario della Sciarpa rosa contro il cancro, portando anche il saluto di Patrizia Fazzi e Paola Dolfi, ideatrici con lei della Sciarpa più lunga d’Italia (12 km 690) che ha avuto anche scopo benefico acquistando un ecografo di ultima generazione. A breve sarà posto un monumento in città, realizzato dal Liceo artistico Palma, in ricordo della Sciarpa e dedicato a chi ha perso la battaglia contro il cancro, a chi l’ha vinta e a chi ancora lotta.