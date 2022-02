Bus, lunedì 7 servizio regolare a Massa-Carrara

TOSCANA – Per la giornata di domani, lunedì 7 febbraio, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 285 conducenti. Grazie al lavoro straordinario degli uffici movimento, che si occupano di rimodulare quotidianamente il servizio dando, dove necessario, priorità a corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, sono sempre meno le province che continuano ad avere alcune criticità nei servizi: si tratta di Firenze, Prato e Pisa.

Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza complessiva di 57 autisti, di cui 17 a Siena, 21 a Grosseto, 14 ad Arezzo e 5 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 100 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa-Carrara saranno 17, 21 a Lucca, 32 a Pisa e 30 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono 128 gli autisti assenti: 84 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 21 a Pistoia e 23 tra Prato ed Empoli.

Nonostante gli autisti assenti, il servizio a Massa-Carrara domani sarà regolare. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.