Un centro anziani nel cuore di Avenza: quel lascito del 1976 finito nel dimenticatoio

AVENZA – Una ferita aperta nel cuore di Avenza. Il volere di uno degli intellettuali di maggiore spessore della provincia rimasto in sospeso. Mai realizzato. E’ una storia che ha origine molti anni fa, precisamente nel 1976, anno della morte del professor Alfonso Crudeli, avenzino doc, innamorato della sua comunità. Crudeli, professore di storia e filosofia al liceo classico di Carrara e personalità importante per il suo impegno politico in città, lasciò in eredità all’allora ospedale di Carrara un ingente patrimonio perché fosse edificata ad Avenza una “casa di riposo per vecchi”, per citare le parole del suo testamento. Ma a distanza di 46 anni, quel lascito è rimasto incompiuto. Sulla vicenda sono tornati Sascha Biggi della Pro Loco di Avenza e l’avvocato ed ex sindaco, esecutore testamentario del lascito, Alberto Pincione. I due hanno scritto all’azienda Usl Toscana nord ovest e al presidente della casa di riposo di Carrara Regina Elena. Il motivo? La possibilità di cogliere un’occasione che oggi potrebbe portare a concretizzarsi, finalmente, quanto lasciato incompiuto in questi anni.

A fine luglio, infatti, il consiglio comunale di Carrara ha deliberato il conferimento del lascito ereditario – immobili, terreni e una importante somma di denaro – del maestro Carlo Baracchini all’azienda speciale Regina Elena, così come disposto nel testamento in cui chiedeva che i suoi beni andassero a favore di una istituzione per gli anziani della città. E allora, l’appello di Pincione e Biggi all’Asl è quello di pensare all’ipotesi di una sinergia con il Regina Elena, mettendo insieme i lasciti dei due avenzini, del valore di oltre tre milioni di euro, per creare il centro anziani che Crudeli desiderava.

“Alfonso Crudeli – ha ricordato l’avvocato Alberto Pincione – era molto legato ad Avenza, dove era nato e vissuto. Si era laureato ed era diventato uno degli intellettuali più prestigiosi di Massa-Carrara. Per tanti anni ha insegnato al liceo classico Repetti, io stesso sono stato suo allievo. Era una personalità eccezionale. Per l’amore che aveva per la sua terra fece questo testamento, e il fatto che dopo così tanti anni non sia stato realizzato è un delitto. Si tratta di appropriazione indebita aggravata. E’ il delitto peggiore, perché commesso a danno di una persona defunta, che non può difendersi”. Il testamento di Crudeli prevedeva che all’ospedale di Carrara venissero lasciati i seguenti beni: una palazzina nel centro di Avenza, di tre piani e quattro appartamenti, dei terreni in via Murlungo, ad Avenza, di circa 9mila metri quadrati con casa colonica e terreni vignati in località “Forma Alta” (Bonascola). Nel testo si disponeva che la palazzina di Avenza e i terreni di Bonascola venissero venduti e, con il ricavato, venisse edificata la casa di riposo in via Murlungo.

Ma che cosa accadde dopo la morte di Crudeli? Anzitutto nel 1980, con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, la Regione Toscana trasferì il patrimonio dell’ospedale di Carrara al Comune (con “vincolo di destinazione”). Soltanto nel ’90, tuttavia, con sindaco Fausto Marchetti e poi lo stesso Alberto Pincione, venne disposta la vendita della palazzina di Avenza con un ricavato di circa 400 milioni di lire. E con la redazione di un progetto per una struttura, nei terreni indicati nel testamento. Progetto, evidentemente, rimasto negli archivi del comune. Poi il patrimonio ospedaliero passò all’azienda Usl locale e la vicenda, piano piano, finì nel dimenticatoio.

“Oggi l’azienda sanitaria – suggerisce Sascha Biggi a nome della Pro Loco di Avenza – dovrebbe reperire un’area per realizzare la struttura voluta da Crudeli. Anche trovando un’altra collocazione rispetto a quella specificata in testamento. Il nostro sogno – ha ribadito – è quello di unire i lasciti Crudeli e Baracchini e far sì che Avenza abbia un centro anziani che sarebbe prezioso. Questa comunità ha bisogno di luoghi di aggregazione. Siamo certi che l’Asl non si sottrarrà a questa opera di giustizia e solidarietà, a favore non solo di Avenza, ma dell’intera comunità cittadina”.