«Massa e Carrara sono fuori dalla Toscana. Lo conferma il sindaco di Firenze Nardella»

MASSA-CARRARA – «Massa e Carrara sono fuori dalla Toscana, a sancirlo un’intervista del sindaco di Firenze Nardella a Canale 50 in cui ha spiegato le strategie future insieme a Lucca, Pisa e Livorno». Inizia così l’intervento del collettivo Massa Città in Comune che commenta la recente intervista al primo cittadino di Dario Nardella. «L’obiettivo del patto fra questi sindaci e le loro città è quello di rafforzare i collegamenti ferroviari e metropolitani fra le aree di costa e Firenze. Una rete infrastrutturale moderna che dovrà essere il cuore dei progetti della regione Toscana e su cui Giani sarebbe già d’accordo».

«In pratica – evidenzia Mcc – si vuole potenziare il collegamento Pisa-Firenze raddoppiandolo e realizzare una sistema duale treno/tram per le città di costa utilizzando gli spazi dell’infrastruttura ferroviaria. Il progetto andrebbe finanziato con fondi del Pnrr per arrivare a connettere la costa con l’alta velocità. È evidente come questo patto dei sindaci tagliano fuori Massa e Carrara con il relativo porto tutto in favore di Livorno. Persiani e De Pasquale hanno isolato il nostro territorio, ma anche il consigliere regionale Bugliani non si capisce bene cosa stia facendo a Firenze a questo punto. È urgente fare chiarezza su quanto sta accadendo, soprattutto se diventasse strategia regionale, perché questo progetto così pensato consegna Massa-Carrara alla Liguria come già avviene per porto e Procura della Repubblica».