Psicologo di base, l’Ordine toscano: «Crescita esponenziale di richieste di aiuto»

TOSCANA – «Accogliamo con molto favore la proposta di legge regionale sullo psicologo di base. Durante la pandemia la richiesta di assistenza psicologica da parte dei toscani, dagli anziani agli adolescenti passando anche per i bambini, è aumentata in modo esponenziale. Per questo l’organizzazione di un servizio di prossimità è una questione non più rinviabile». La presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino, commenta così la presentazione della proposta di legge in Consiglio regionale sull’istituzione dello psicologo di base.

«Dopo due anni di confronto e intenso lavoro con i consiglieri regionali che più si occupano di sanità – continua Gulino – e dopo l’approvazione all’unanimità dell’assemblea toscana della risoluzione per la creazione di un servizio psicologico di prossimità, oggi finalmente la proposta della Legge. Auspichiamo che anche questa proposta di legge possa contare sull’unità del Consiglio regionale, perché oggi come non mai il benessere psicologico dei toscani è una priorità».