Servizio civile, a Massa-Carrara due posti per giovani fino a 28 anni

MASSA-CARRARA – Occasioni con il servizio civile anche alle sedi Adoc di Massa e Carrara, associazione per i diritti e l’orientamento dei consumatori. A darne notizia il presidente di Adoc Toscana Nord, Mauro Bartolini. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato fino alle ore 14 del 26 gennaio. Adoc a livello nazionale ha partecipato con 7 progetti da attuare su tutto il territorio nazionale per un contingente complessivo di 92 giovani e ci sono 2 posti anche a Massa-Carrara.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. Per 12 mesi i giovani volontari saranno coinvolti in azioni volte a migliorare il territorio, promuovere la cultura e supportare i cittadini. Ai volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di 444,30 euro.

Le domande vanno presentate soltanto online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Si rammenta che, i candidati possono presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra quelli riportati nella piattaforma. Per accedere alla piattaforma serve l’identità digitale Spid. Per Marche e Toscana il progetto si chiama ‘Le persone al centro – Adoc.chia la truffa!”. Per saperne di più, visitare il sito internet https://adocnazionale.it/servizio-civile