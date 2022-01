Piacevole rientro per i bambini della scuola di Podenzana: ora è moderna e coibentata

PODENZANA – Al rientro dalla vacanze, i bambini del Comune di Podenzana hanno trovato un ambiente più confortevole grazie alla conclusione dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico. Gli interventi localizzati, che hanno consentito un miglioramento di prestazioni energetiche dell’edificio sono: l’inserimento sulla copertura di uno strato di coibentazione; la sostituzione degli infissi in legno con vetro singolo, con infissi in pvc di colore bianco e doppio vetro con trattamento superficiale e camera di 20 mm contenente gas; la sostituzione della caldaia a gas esistente, con caldaia a condensazione e l’inserimento nei terminali di erogazione dell’impianto di riscaldamento di valvole termostatiche per il controllo della temperatura dei vari ambienti; la realizzazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria integrato all’impianto di climatizzazione invernale; la realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in regime di autoconsumo; la realizzazione di impianto di domotica comprensivo di rilevatori di presenza infrarossi passivi, con controllo automatico e plafoniere led. Il tutto per un importo del valore complessivo di 160mila euro di cui l’80% finanziato da un contributo a fondo perduto della Regione Toscana.