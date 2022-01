Ecco la nuova carta della qualità del servizio idrico integrato di Gaia

MASSA-CARRARA – Dal 1 Gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova carta della qualità del servizio idrico integrato di Gaia, il documento che fissa principi e criteri per l’erogazione del servizio idrico. La carta della qualità costituisce un allegato del contratto di utenza, stipulato tra il gestore e i singoli utenti, un documento da leggere e conoscere perché chiarisce e rende trasparente elementi fondamentali della gestione del servizio: viene messo nero su bianco cosa i cittadini-utenti possono e devono attendersi dal gestore e cosa il gestore debba garantire agli utenti.

La carta è approvata dal consiglio direttivo dell’autorità idrica toscana e nella sua ultima versione attualmente in vigore è stata revisionata in ottemperanza alle più recenti disposizioni dell’autorità nazionale Arera. Le ultime modifiche introdotte hanno riguardato esclusivamente l’aggiornamento delle tipologie d’uso dell’utenza, le tempistiche di riaccredito di fatture annullate e la nuova modalità di fruizione del servizio di conciliazione, che offre agli utenti la possibilità di avviare procedure di risoluzione extragiudiziale per eventuali controversie con il gestore, a tutela dei loro diritti.

Nei mesi precedenti la Carta aveva già ricevuto un aggiornamento a seguito dell’introduzione del servizio di Gaia “appuntamento sicuro” che consente di concordare il ricevimento presso uno degli sportelli sul territorio attraverso un calendario interattivo, sincronizzato con le agende dei consulenti e accessibile dal sito web, dallo sportello online e dalla app del gestore. Questo servizio, nato in seguito all’emergenza covid ed entrato a regime nell’ordinaria gestione è molto apprezzato dall’utenza. Le indagini di soddisfazione in tempo reale svolte sugli utenti che hanno usufruito del servizio vedono assegnare il voto di circa 8,5 all’appuntamento sicuro (quasi 9mila rispondenti).

Attraverso appuntamento sicuro l’utente può scegliere l’orario e la sede, evitando così code e attese, ma non solo. Anche prima dell’appuntamento il consulente specializzato può contattare telefonicamente l’utente e concordare l’espletamento della pratica tramite telefono: questa procedura, flessibile e personalizzabile, adatta efficacemente la consulenza del gestore alle necessità di distanziamento dovute alla pandemia, facendo fronte ad un contesto epidemiologico in continua evoluzione attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici e mantenendo così alta la copertura del servizio.

Gaia invita gli utenti a prendere visione della nuova carta della qualità del servizio, disponibile anche in lingua inglese, sul sito web istituzionale www.gaia-spa.it. Link diretto: https://www.gaia-spa.it/index.php/contratto/carta-della-qualita-del-servizio.