Solidarietà dall’associazione Insieme ai bambini cardiopatici dell’Opa

MASSA – Solidarietà per i bambini cardiopatici dall’associazione Insieme. Michael Lori è un giovane disoccupato che ha perso il lavoro qualche mese fa, a causa della crisi dovuta alla pandemia. Una storia come tante, purtroppo, in questo periodo buio che stiamo attraversando. In questo suo Natale ha prevalso però il senso di solidarietà verso chi soffre e si è travestito da Batman per donare un sorriso ai piccoli ricoverati all’ospedale pediatrico apuano. “Grazie a Daniele Tarantino, presente con me insieme a Babbo Natale nell’ambito di un progetto di solidarietà dell’associazione Insieme – spiega Michael – ho potuto realizzare quello che rappresenta un mio desiderio: rivolgere un po’ di attenzione ai bambini ricoverati all’Opa, farli sognare attraverso figuranti che rappresentano un po’ i loro eroi, i loro idoli. Purtroppo la pandemia ha frenato questa nostra idea e non è stato possibile consegnare doni. Tuttavia siamo stati accolti bene e abbiamo avuto modo di farci vedere da alcuni bambini con i loro genitori, anche se per pochissimo tempo. Abbiamo lasciato un cesto di caramelle e il nostro più sentito augurio di Buon Natale.

Questa esperienza – afferma Lori – ha rafforzato la mia idea di formare un’associazione di volontariato a sostegno di azioni in favore dei piccoli ricoverati all’Opa. Un’associazione che metta insieme i personaggi più famosi nel mondo dei cartoni e che diano un momento di felicità ai piccoli che soffrono. Mi auguro di poterci riuscire dal prossimo anno, sperando di lasciarci alle spalle questa brutta pandemia”.

Daniele Tarantino, presidente dell’associazione Insieme, ringrazia tutti gli organizzatori che hanno contribuito alla buone riuscita dell’evento con l’auspicio di ritrovarsi il prossimo anno.