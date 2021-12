Un direttore per gli ospedali della Lunigiana, Ferri e Sordi: «Ok dal consiglio regionale sia la svolta definitiva»

MASSA-CARRARA – Il consiglio regionale della Toscana, nella seduta di giovedì scorso, ha approvato un ordine del giorno presentato dal presidente del gruppo di Forza Italia, Marco Stella riguardo all’istituzione di un direttore medico per gli ospedali della Lunigiana. Sul punto si sono espressi il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri e laa Capogruppo Pd nel consiglio comunale Elisabetta Sordi attraverso una lettera alla direttrice dell’Asl Maria Letizia Casani: “L’indirizzo politico del Consiglio è stato estremamente forte e chiaro – scrivono i due – come desumibile dai contenuti del documento approvato, peraltro sostenuto dal relativo voto espresso all’unanimità. Crediamo quindi che tale saggia decisione segni una svolta definitiva rispetto alla strada da percorrere nella redazione del relativo bando, oltre che di ogni atto ad esso eventualmente presupposto. La invitiamo pertanto ad operare in tal senso, così come anche richiesto da tempo da molti amministratori (con apposita nota qui allegata e precedenti/successivi atti/domande specifici) e così da consentire all’Ospedale della Lunigiana di avere al più presto il proprio Direttore di Presidio a capo della costituita UOC. Restiamo in attesa di cortese riscontro e porgiamo i migliori auguri di buone festività natalizie”.