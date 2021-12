Asfaltatura pista aeroporto Marina di Massa, Forza Italia la spunta in Regione: sì dal Consiglio

MARINA DI MASSA – Un atto che impegna il presidente e la giunta toscana a far riconoscere l’asfaltatura della pista dell’aeroporto del Cinquale a Marina di Massa (Massa-Carrara) come una priorità regionale, e affinché sia inserita fra gli interventi necessari allo sviluppo infrastrutturale della Toscana. L’ordine del giorno, presentato dal capogruppo di Forza Italia a Palazzo del Pegaso, Marco Stella, è stato approvato in aula, durante le votazioni per il bilancio previsionale 2022-2024, a cui l’atto era

«L’asfaltatura della pista dell’aeroporto del Cinquale – sottolinea Stella – è una richiesta che il territorio promuove da oltre venti anni. La valorizzazione dell’intera area aeroportuale (compresi hangar e zona commerciale) è affidata a un concorso di idee dal quale far emergere un eventuale project-financing, ma è urgente che intanto venga asfaltata la pista. È ormai anacronistico avere una pista di atterraggio e decollo fatta di erba e brecciolino. In Toscana l’aeroporto del Cinquale è l’unico dei sei aeroporti minori (Lucca, Siena, Grosseto, Arezzo, Elba) ad avere ancora questo gap. Negli ultimi 20 anni tutte le piste sono state asfaltate anche con risorse regionali o nazionali».

Il partito di Silvio Berlusconi, quindi, la spunta in Consiglio regionale dopo che il Consiglio comunale di Massa, nel corso dell’ultima seduta aveva bocciato la proposta causando non poche polemiche.