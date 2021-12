Manifestazione Cisl a Roma, Figaia: «Sono arrivate prime risposte»

ROMA – “È stata una bella manifestazione nazionale, assai riuscita, auto-motivante e piena di voglia di partecipare: la Cisl è presente in prima linea per dare risposte a quella parte del Paese che da sempre sconta una distanza dal palazzo e dalle sue scelte. Questa volta però sono arrivate prime risposte e non possiamo e non vogliamo ignorarle”. Sono le dichiarazioni a caldo di Andrea Figaia, segretario confederale Cisl Toscana Nord, dopo la manifestazione nazionale Cisl svoltasi a Roma. “Una protesta costruttiva – fa sapere Figaia – per chiedere che vengano aggiunte risorse a favore di lavoratori e pensionati da parte del Governo nella legge finanziaria. La partecipazione del territorio alla manifestazione è stata davvero significativa ma ne valeva la pena. E questo senza voler obiettare ad altre scelte, che vanno rispettate. Certom vivendo insieme in un ‘condominio’ , che sono i posti di lavoro, siamo anche in grado di valutare se qualcuno quel giorno non ha mangiato a casa o invece lo ha fatto come al solito. Guardiamo avanti insieme, piuttosto, sulle questioni locali sulle quali il percorso è aperto e necessita di una nostra incisività.