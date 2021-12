La festa dei donatori di Fratres a Filattiera: tutte le medaglie consegnate

FILATTIERA – Come da tradizione si è svolta mercoledì 8 dicembre la 44°Giornata del Donatore del Gruppo Donatori di sangue Fratres di Filattiera. La mattinata si è articolata con la celebrazione della S.Messa nella chiesa di S. Stefano in borgo S. Maria, celebrata da Mons. Don Costantino Pietrocola. Si è proseguito poi con le premiazioni ai Donatori benemeriti, sia quelli che si sono avvicinati per la prima volta alla donazione, sia che hanno raggiunto i traguardi delle 10, 25, 50 donazioni.

Ben 8 le medaglie d’oro assegnate, 13 d’argento e 26 nuovi donatori a testimonianza del buon lavoro messo in piedi dal Gruppo in questi anni, segnati profondamente anche dalla pandemia, che ha registrato inevitabilmente un calo complessivo a livello nazionale delle donazioni. Due traguardi molto importanti per il gruppo sono stati raggiunti da Wanda Baldassarri e Luigi Grossi, premiati già lo scorso ottobre a S. Miniato in occasione del pellegrinaggio Fratres Toscana, i quali hanno superato le 150 donazioni. È purtroppo mancata la consueta partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di Filattiera che, annualmente, presentavano i loro elaborati interpretando in modo personale il messaggio della Donazione. Sicuramente questo concorso sarà realizzato nella seconda parte dell’anno scolastico in corso, in quanto il Gruppo e la comunità scolastica credono fermamente nell’insegnamento di valori quali volontariato, altruismo, condivisione di bisogni e difficoltà, aiuto verso il prossimo per la crescita che vedono nel Progetto Donazione la sua massima espressione.

Durante tutta la mattinata si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo giunto al termine del proprio mandato. Il presidente del gruppo e il consiglio direttivo ringraziano tutti i donatori per il loro impegno ed augurano buone efste