Amici dei Bambini Onlus accanto alle famiglie di Montignoso con una donazione

MONTIGNOSO – «Abbiamo voluto devolvere parte del ricavato della vendita dei ciclamini e delle stelle di Natale al Comune di Montignoso affinchè sia utilizzato come raccolta alimentare per le famiglie in stato di disagio e difficoltà» ha detto la presidente dell’Associazione Amici dei Bambini Onlus Fiorella Ciregia dopo la donazione fatta al Comune di Montignoso.

L’associazione che si occupa di accogliere bambini provenienti dalla Bielorussia per un soggiorno terapeutico sul nostro territorio ormai da due anni causa Covid-19 non può effettuare questo tipo di attività, «per questo anche negli ultimi tempi abbiamo cercato di aiutare con la donazione di alimenti con parte dei nostri fondi, in attesa di poter riprendere l’accoglienza dei bambini».

Sabato prossimo 18 dicembre 2021 i volontari saranno presenti davanti al Carrefour di Massa per tutto il giorno con la vendita dei fiori, «grazie a tutti coloro che hanno partecipato e continueranno a partecipare» conclude Ciregia.

«Ogni gesto di solidarietà rappresenta per noi un gesto fondamentale di aiuto e di speranza – ha detto l’Assessore Giorgia Podestà – nei momenti più bui dell’emergenza sanitaria abbiamo avuto il supporto di moltissimi volontari e anche oggi i montignosini si dimostrano sempre vicini alle richieste dei proprio concittadini. Grazie a tutti».