Un lettore: «Grazie ai dottori Rosada e Finizzola. Umanità e competenza all’ospedale di Fivizzano»

MASSA-CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo. «Buongiorno, sono Claudio Giannarelli di Carrara. Con la presente vi chiedo gentilmente se possibile pubblicare questo ringraziamento e di questo vi ringrazio in anticipo. Voglio ringraziare pubblicamente il reparto medicina generale e cardiologia dell’ospedale di Fivizzano nel personale tutto e in particolare i dottori Javier Rosada e Francesco Finizzola per l’umanità, competenza e professionalità dimostrata nello svolgimento della loro professione. La buona sanità è possibile grazie a queste persone. Grazie di cuore».