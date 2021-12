“Mens sana in corpore sano”. Inaugurata l’opera dei ragazzi della ‘Bertagnini’

MASSA – Festa grande all'”Alfieri Bertagnini” di Massa per l’inaugurazione del nuovo pannello in ceramica “Mens sana in corpore sano” che è stato collocato nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado. L’opera, finalmente svelata alla presenza dell’assessore all’istruzione Nadia Marica e della dirigente scolastica Addolorata Langella, è stata realizzata dagli studenti nell’ambito di attività laboratoriali mirate all’inclusione e interamente prodotta all’interno dei locali dell’istituto che è provvisto di un forno per la cottura della ceramica.

La cerimonia di inaugurazione, animata dall’esibizione di alcuni giovani musicisti in erba, ha visto la partecipazione di Nicola Cencetti (rappresentante della consulta provinciale delle disabilità), Alessandro Petrillo (presidente del consiglio d’istituto), Vincenzo Genovese (rappresentante dell’Ust Massa-Carrara), Nora Facchini (rappresentante dell’associazione Acca) e di Vincenzo Ozioso (presidente dell’associazione Borgo del Ponte). «Una grande occasione per ribadire i valori dello sport, dell’inclusione e dell’accoglienza da parte di una scuola che, nonostante il covid, non esita ad aprire le proprie porte e a collaborare attivamente con le realtà del nostro territorio» commentano dalla scuola.