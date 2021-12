Massa, da venerdì prime due ore di sosta gratuite nei parcheggi del centro e di Marina

MASSA – Per le festività natalizie, nei parcheggi del centro di Massa e di Marina, le prime due ore di parcheggio saranno gratuite. Un’iniziativa voluta, per il quarto anno, allo scopo di favorire il commercio durante il periodo natalizio andando così incontro, da una parte alle esigenze degli esercenti, e dall’altra alle necessità della cittadinanza soprattutto in un momento in cui ancora gravano le conseguenze della pandemia.

“In questi giorni pre-natalizi – spiega il sindaco Francesco Persiani – ci sarà un maggiore afflusso di persone in città sia di coloro che vorranno fare una passeggiata o assistere agli eventi in programma sia di clienti che si recheranno nei negozi locali. Abbiamo ritenuto opportuno di ripetere questa operazione per promuovere, quindi, lo sviluppo del commercio locale consentendo alle persone di poter parcheggiare le prime due ore senza pagare il ticket. Ne beneficeranno sia gli utenti sia i commercianti”.

Su atto di indirizzo della giunta, quindi, da venerdì 17 dicembre fino al 24 dicembre, compresi, viene disposta la sosta gratuita per le prime due ore previa esposizione del disco orario od anche avvalendosi delle applicazioni digitali per rilevare la sosta.

Il provvedimento ha validità nelle fasce contraddistinte da Zpru, ovvero Via Petrarca, Largo Matteotti, Via E. Chiesa, Via Mura Nord, Piazza Portone, Via Maresciallo Del Giudice (già Via Crispi), Viale Democrazia, Via San Francesco, Via Angelini, Via Pacinotti, Viale Trieste, Via Palestro, Via San Pietro, Via San Sebastiano, Piazza della Liberazione, Via Bastione, Via Mura Sud, Via Simon Musico, Piazza Santa Settimina, Via Capaccola, Via Vecchia Capaccola, Viale Puccini, Via Europa, Via Bassa Tambura, Via XXVII Aprile, Via Prado, Via Bibolotti, Via Bastione, Via Turati, parcheggio Ex Intendenza di finanza, Via Giorgini, via Giampaoli e via Pomario, Via Venturini, Via Sforza, Via dei Margini, Via Maternità, Via X Aprile e nelle zone a pagamento di Piazza Betti, via Ascoli e Via Pellegrino Rossi a Marina di Massa.