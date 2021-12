«Il commercio a Marina di Carrara: problematiche e proposte». Caffaz incontra i cittadini

MARINA DI CARRARA – Si terrà giovedì 16 dicembre alle 15 il terzo appuntamento con “Incroci”, la serie di incontri organizzati dalla coalizione che candida Simone Caffaz a sindaco di Carrara alle elezioni amministrative della primavera del 2022 al fine di coinvolgere esperti dei settori e semplici cittadini nella stesura del programma di governo della città.

Argomento dell’incontro sarà “il commercio a Marina, problematiche e proposte” e avrà luogo in via Rinchiosa nella galleria adiacente al bar Bristol. “Soprattutto in questo periodo pre-natalizio il focus su un settore in grave difficoltà nel nostro territorio, come quello del commercio in tutte le sue versioni (negozi di vicinato, ambulanti, horeca, accoglienza, balneari), serve per raccogliere le problematiche che si sono stratificate in anni di malgoverno della città da parte della sinistra e del Movimento 5 stelle – affermano dalla coalizione – e per raccogliere i suggerimenti per arrivare in base ad un percorso serio e fattibile ad un rilancio stabile e duraturo”. All’incontro potranno prendere parte tutti gli operatori commerciali nonché cittadini che vogliano dare il loro contributo di idee e consigli.

Analoghe iniziative, dopo quella di Marina di Carrara, si terranno anche ad Avenza e nel centro.