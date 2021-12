Congratulazioni alla nostra collaboratrice Claudia Cella per la sua laurea

MASSA-CARRARA – La redazione della Voce Apuana si congratula con la sua collaboratrice Claudia Cella per l’eccellente risultato ottenuto al termine del suo percorso di studi universitari. Claudia si è laureata brillantemente (110 e lode) in Marketing e Ricerche di Mercato all’Università di Pisa con una tesi dal titolo “Vaccine hesitancy. From childhood infecitous diseases to Covid-19 (“Esitazione vaccinale. Dalle malattie infettive dell’infanzia al Covid-19”). Si tratta di un tema molto attuale che approfondisce la situazione attuale attraverso un’analisi modellistica per studiare l’esitazione nella popolazione italiana (per fasce di età) nei confronti dei vaccini anti-covid. Ancora complimenti a Claudia.