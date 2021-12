MASSA – Giovedì 16 dicembre alle 21 presso il teatro dei Servi si chiude il ciclo di incontri autunnali che l’amministrazione comunale di Massa ha dedicato all’ambiente, alla salute e al mangiare sano, con particolare riferimento alle produzioni tipiche del territorio Massese, della Lunigiana e Garfagnana. E Massa Picta, i colori della cultura, chiude in bellezza con una serata dedicata ai salumi, alle torte massesi e ai dolci natalizi, con tanto di degustazione gratuita. Fabrizio Diola, direttore artistico e conduttore della serata, ha convocato sul palco professionisti che amano il loro lavoro e creano prodotti di grande qualità. Per i salumi: Massimo Bacci. Bacci 1925 Macellai Montignoso e Fausto Guadagni Lardo di Colonnata. Per le torte di erbi: Caterina Sarti Azienda Agricola Torte Erbi Sarti Bagnone (MS). Per i dolci: Cesare Lazzini Pasticceria Pandolce Massa. Francesca Simi Pasticceria Simi Massa. Margherita Dogliani Biscottificio Piemonte. Avenza (Ms). Ilaria Venturi Prodotti della Lunigiana. Massa.

Sul palco verrà data la parola al lievito madre, alle torte con gli erbi e le verdure massesi, alle zeppole, al castagnaccio, al pane di Betlemme, al lardo di Colonnata e ai salumi senza zucchero e conservanti vari. Grazie al sostegno del negozio Emozioni delle Nostre Terre, l’incontro è trasmesso in diretta su Radio Nostalgia, per questo si raccomanda la massima puntualità, alle 21 si deve iniziare. Il film-maker Nicola Raffaetà, riprenderà l’intera serata, realizzando spezzoni che poi verranno trasmessi sul canale you tube del Comune di Massa e su un apposito canale che si chiamerà Massa Picta. All’iniziativa partecipa anche il Touring Club. Il turismo legato all’ambiente e alle produzioni tipiche è in forte crescita e anche il touring vede di buon auspicio iniziative come queste.

Ingresso gratuito su prenotazione a: eventi@comune.massa.ms.it

L’accesso a teatro è consentito solo nel rispetto delle norme anti Covid.