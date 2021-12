La serata di fine anno di Fratres Massa: superate le donazioni del 2020

MASSA – Nella giornata di sabato 11 dicembre si è svolta, in un clima festoso, la premiazione di Don Luca Franceschini durante l’incontro di fine anno del gruppo Fratres Massa. La serata è iniziata con la messa officiata da Don L. Franceschini nella Chiesa di Corpus Domini, proseguita con un incontro nel salone della chiesa “B. C. Acutis” alla presenza anche del presidente provinciale di Fratres A. Albericci e la dott.ssa A. Baldi dei centri trasfusionali di Massa-Carrara.

Durante l’incontro, il presidente ha ringraziato i donatori per il loro impegno quotidiano e spirito altruistico che ha permesso di superare le donazioni dello scorso anno; per il buon andamento delle donazioni del Gruppo Fratres di Massa ci sono state parole di elogio da parte del presidente Albericci, infine la dott.ssa Baldi ha svolto una relazione sulla importanza del dono del sangue ed ha espresso parole di apprezzamento per il Gruppo che ogni anno sta incrementando il numero delle donazioni.

Sono stati assegnati quindici pacchi natalizzi sorteggiati fra coloro che abbiano donato almeno una volta durante l’anno 2021. Sono stati premiati 49 donatori con attestati di benemerenza e medaglie secondo le donazioni effettuate come previsto dal regolamento. Fra i maggiori premiati ricordiamo le medaglie in argento per le 25 donazioni: Bagnera Maria Teresa, Bay Massimo, Maggini Ilaria Pardini Nicola, Peselli Daniele, Peselli Marco; medaglia in oro per le 50 donazioni: Nicolini Marco; medaglia doro e targa per 100 donazioni: Don Luca Franceschini; sono stati consegnati i tesserini di iscrizione e gadget ai nuovi donatori: Cecchinelli Edoardo, Orrico Piera, Salvador Simone. Al termine rinfresco e cin cin beneaugurante.