Vaccini covid ai bambini, Massa-Carrara è la provincia più scettica dell’Asl nord ovest

MASSA-CARRARA – Da giovedì (16 dicembre) parte in Toscana la vaccinazione anti-covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Nell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono 71.167 i bambini in questa fascia di età che possono essere vaccinati. Dal 10 dicembre scorso, giorno in cui sono state aperte le prenotazioni sul portale regionale, e fino alle ore 13:00 di oggi, dei 4.490 posti disponibili nel territorio dell’Ausl Toscana nord ovest grazie alla prima tranche di vaccini fornita dalla Regione, il 78% (pari a 3.517 posti) è già stato prenotato.

Tutti prenotati i 780 slot disponibili nella Zona Pisana e i 120 disponibili nella Zona Valle del Serchio. Nella Zona Alta Valdicecina-Valdera le prenotazioni sono state 526 su 690 posti disponibili; nella Zona Valli Etrusche 242 su 480; nella Zona Lunigiana 35 su 90; nella Zona Apuane 297 su 560; nella Zona Livornese 535 su 680; nella Zona Versilia 500 su 550; nella Zona Piana di Lucca 482 su 540.

In questi giorni l’azienda sta mettendo a punto l’organizzazione dei punti vaccinali per accogliere i piccoli. Negli hub più grandi saranno allestiti percorsi dedicati. In Toscana la campagna vaccinale pediatrica riguarderà quasi 215mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità, per i quali sarà istituita una rete vaccinale dedicata, che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dal Meyer. I bambini vulnerabili saranno chiamati direttamente dai Centri che li hanno in cura.

Il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi di Comirnaty (Pfizer pediatrico) a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. «Oltre alla prenotazione attraverso il portale regionale e alla vaccinazione nelle strutture dell’Asl – specifica l’Azienda sanitaria – la campagna sarà condotta anche grazie ai pediatri di famiglia che aderiranno e che metteranno a disposizione i propri studi per la vaccinazione dei loro piccoli pazienti».

A Massa-Carrara prenotata la metà dei posti disponibili

Stando ai dati diffusi dall’Azienda sanitaria, le prenotazioni nella provincia di Massa-Carrara (che sommano la zona Apuana e la Lunigiana) sono state 332 su 650 posti disponibili: il 51%. Si tratta (per il momento) del dato più basso dell’intera area vasta coperta dall’Asl Toscana nord ovest che comprende, oltre alla provincia apuana, le zone di Pisa, Livorno e Lucca.