Prevenzione tumori, continuano le iniziative Lilt: martedì 14 davanti al Comune di Massa

MASSA – Martedì 14 dicembre, il gazebo della Lilt sarà nuovamente nei pressi del Comune di Massa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e per raccogliere fondi offrendo la “Focaccia dolce” del Biscottificio Piemonte Dogliani e il vino di Candia dell’Azienda Agricola “Le Canne” di Luigi Pucci. La precedente manifestazione con prodotti dell’Azienda Agricola Bonotti Marco ha ottenuto un buon successo e le verdure fresche rimaste sono state offerte alla mensa della Caritas di via Ferdinando Martini.