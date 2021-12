La manutenzione degli arredi da giardino

Se vuoi goderti a lungo i tuoi mobili da giardino, devi sempre assicurarti di curarli con attenzione. Che si tratti di una semplice pulitura o di un’oliatura più complessa: il tipo di cura dipende principalmente dal materiale con cui sono realizzati il lettino da giardino, le sedie da giardino o il tavolo da giardino.

Di seguito troverai i consigli per la cura di vari materiali per mobili da giardino come plastica, alluminio, legno o metallo.

1. Mobili da giardino in rete di plastica: di facile manutenzione

A differenza del vero rattan naturale, la rete di plastica è quasi completamente resistente alle intemperie. Le fibre del tessuto alla moda respingono l’acqua e si asciugano rapidamente anche dopo forti piogge.

Anche le temperature estreme non possono praticamente danneggiare la plastica robusta. Nonostante tutta la durata, è comunque consigliabile non lasciare il tuo mobile da esterno preferito in plastica sempre al sole, poiché i raggi UV permanenti possono renderlo fragile e sbiadirlo.

Nei mesi invernali dovresti coprire i mobili con una copertura protettiva e conservarli.

Per rimuovere polvere e sporco dai mobili in plastica e vimini, di solito è sufficiente pulire brevemente i mobili da esterno con un panno umido o una spazzola fine – un’alternativa è una doccia corta con un tubo da giardino. Per lo sporco ostinato, sono disponibili detergenti speciali.

2. Mobili da giardino in plastica e alluminio

La rete in alluminio e plastica è un binomio quasi imbattibile quando si tratta di materiali di facile manutenzione per i mobili da giardino. Lavare l’alluminio con acqua ed eventualmente un po’ di detersivo per piatti.

Dovresti evitare di utilizzare prodotti per la cura abrasivi poiché graffiano la superficie. Se durante l’uso quotidiano si sono verificati piccoli graffi o simili, è possibile ritoccare l’aspetto con una vernice spray appropriata.

3. Mantenere i mobili da giardino in legno

Per garantire una protezione affidabile dalle intemperie, i mobili in legno devono essere accuratamente curati e oliati circa due o tre volte l’anno. I periodi migliori per questo sono l’inizio della stagione del giardinaggio in primavera e l’inizio dell’estate.

Se vuoi oliare il legno, devi prima pulirlo, il che è più semplice con una spazzola e sapone neutro. In caso di forte invecchiamento, levigare la superficie fino al legno sano. Prima di applicare i prodotti per la cura, i mobili in legno devono essere completamente asciutti e privi di polvere e grasso. Per la manutenzione sono adatti semplici oli per legno duro o oli speciali che sono fatti su misura per il rispettivo tipo di legno.

4. Mobili da giardino in metallo: cura e rimozione della ruggine

I mobili da giardino in metallo possono essere facilmente lavati a caldo per la pulizia, con il tubo da giardino o una soluzione detergente delicata. La vernice e i danni da ruggine, tuttavia, dovrebbero essere levigati e riverniciati.

Prima di rimuovere la ruggine dai mobili da giardino, è necessario pulire e sgrassare accuratamente tutte le parti, comprese quelle che non sono interessate dalla ruggine. Quindi asciugare, altrimenti potrebbe formarsi nuova ruggine.

Per rimuovere la ruggine da soli, è meglio usare una spazzola metallica o una carta vetrata con grana 80. Puoi anche usare un po’ di antiruggine. Quindi riverniciare la superficie priva di sporco, ruggine e grasso con una vernice protettiva per metalli; un primer fornisce uno strato protettivo aggiuntivo contro la nuova ruggine.

5. Mobili da giardino in plastica: economici e facili da usare

I mobili da giardino in plastica sono generalmente molto facili da pulire e da mantenere. Pulisci i mobili con una spugna e un detergente delicato o un detergente per plastica o spruzzali con il tubo flessibile in giardino.

Si prega di notare che i mobili da giardino in plastica più leggera possono essere permanentemente scoloriti dall’acqua piovana o dal polline o possono diventare sbiancati e fragili dall’esposizione alla luce solare. È quindi meglio posizionare i mobili, in plastica scura in particolare, in luoghi ombreggiati o sotto un ombrellone.