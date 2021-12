AULLA – «ll giorno 2 dicembre un fulmine ha colpito il mio appartamento e ha dato vita a un incendio che ha bruciato totalmente la mia casa». Ciro Piccione racconta sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe la disavventura capitata alla sua famiglia, che, come abbiamo riportato (qui), risiede ad Albiano Magra, frazione di Aulla, in provincia di Massa-Carrara. «Per fortuna io, mia moglie e mia figlia di 10 anni stiamo bene. Abbiamo perso tutto – scrive Ciro – non abbiamo più niente. Chiedo a tutti voi – aggiunge – un piccolo contributo per poter ricominciare tutto da capo. Dovrò rimettere in sesto l’appartamento, acquistare vestiti, mobili e i vari elettrodomestici».

“Vedrete che vi rialzerete, per qualsiasi cosa noi ci siamo e ci saremo”, si legge tra i messaggi degli oltre quattrocento donatori, grazie ai quali la raccolta fondi ha già superato i novemila euro. La raccolta fondi, per chi fosse interessato a donare, si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/4srp/ho-perso-la-mia-casa-aiutatemi-a-ricominciare .