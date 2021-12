Trasporto pubblico, At: il punto informazioni alla stazione di Massa si sposta

MASSA – Autolinee Toscane informa che da lunedì prossimo, 13 dicembre 2021, il centro informazioni attualmente presente nei locali del bar di piazza IV Novembre alla stazione ferroviaria di Massa, sarà momentaneamente spostato presso la sede dell’azienda di via Catagnina a Massa. Qui i cittadini interessati potranno ricevere informazioni e assistenza per registrarsi nel portale di Autolinee Toscane così da accedere a tutti i servizi online che l’azienda mette a disposizione, a cominciare, ovviamente, dalla possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti al tpl. Non cambia nulla invece per l’acquisto dei biglietti. I cittadini potranno continuare ad acquistarli in piazza IV Novembre alla stazione ferroviaria o presso l’edicola o presso il Bar Tabacchi Massa Buffet.