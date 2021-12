Regimazione acque, viabilità, sicurezza: il sindaco Valettini a confronto coi cittadini

AULLA – Regimazione delle acque, viabilità, sicurezza, ambiente. Numerosi i temi trattati ieri mattina, 11 dicembre, alla Filanda al Bar Bio Lino, nell’ambito dell’iniziativa “Un caffè con il Sindaco”, il ciclo di appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale di Aulla nelle frazioni del territorio per favorire momenti di confronto orizzontale fra la cittadinanza e le istituzioni.

Nutrita la partecipazione dei cittadini del quartiere che hanno sottoposto al Sindaco Roberto Valettini alcune criticità particolarmente sensibili per la zona, per alcune delle quali l’amministrazione sta già intervenendo per dare una risoluzione definitiva, ad esempio la regimazione delle acque piovane, da molti anni un problema irrisolto per la cittadinanza.

Si è affrontato anche il tema della viabilità e della riqualificazione del parco giochi, ed è stato presentato un piano per la valorizzazione della Fortezza della Brunella nell’ambito di un più ampio studio volto a valorizzare la rete di castelli della Lunigiana.

Evidenziato quale tema cruciale anche la necessità di potenziamento della videosorveglianza per aumentare la sicurezza nel quartiere, nonché il potenziamento della segnaletica orizzontale.

Appuntamento sabato 18 dicembre alle 8.30 al Bar Clash di Albiano Magra per la prossima tappa della rassegna. Per prenotare il proprio appuntamento con il sindaco Valettini, scrivere all’indirizzo di posta elettronica sindaco@comune.aulla.ms.it oppure telefonare al numero 0187.400210 dalle 8.00 alle 13.00.