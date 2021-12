Ritorna la magica atmosfera Equi Terme: arroccato sotto le grotte diventa il magico borgo di Natale

EQUI TERME – Si accenderà domenica 12 dicembre la suggestiva atmosfera natalizia che Equi Terme è capace di suscitare tra i visitatori come pochi altri luoghi in Italia.

La comunità di Equi Terme, considerato che non era possibile organizzare il Presepe Vivente per i vincoli dell’emergenza sanitaria, ha deciso di offrire comunque un nuovo ambiente costruendo il Magico Borgo di Natale. Abitanti e attività allora si sono messe di nuovo all’opera realizzando figure e scenografie fiabesche: Renne, slitte, Elfi, personaggi, il villaggio polare, la Casa di Babbo Natale, Schiaccianoci, che trasformeranno le viuzze e le gallerie del borgo in un mondo magico per piccoli e adulti. Non mancheranno naturalmente i mercatini, il cibo e, soprattutto, la visita alle Grotte.

Ogni domenica fino al 26 dicembre (12, 19 e 26) alle 15,30 arriverà Babbo Natale ad accendere il Borgo che sarà animato fino alle 19 anche da folletti, attori, trampolieri, musica itinerante…

Al Circolo sarà allestita una tensostruttura che offrirà degustazioni di prodotti e vini locali, mentre i due ristoranti saranno aperti per pranzi e cene completi.

L’iniziativa è stata promossa dal Centro Commerciale Naturale e la Comunità Ospitale di Equi Terme con la collaborazione di Comune e della Pro Loco Fivizzano e il contributo della Regione Toscana. Per l’animazione saranno presenti Paolo Cortopassi di Fiabe e Frane e i Vagabondi Animation di Ameglia, oltre ad altri volontari.

Per informazioni: 3385814482, segreteria@lunigianasostenibile.it, www.visitequiterme.it