Lotta al randagismo, il Comune di Carrara cerca veterinari per sterilizzare i gatti delle colonie feline

CARRARA – Il Comune di Carrara ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse e successiva acquisizione di preventivi da parte di medici veterinari per l’affidamento del servizio di sterilizzazione di gatti appartenenti alle colonie feline censite esclusivamente sul territorio comunale. “Abbiamo stanziato fondi comunali al fine di supportare il contenimento delle nascite e il fenomeno del randagismo. E’ anche un modo per riconoscere l’importante lavoro che, sul nostro territorio, quotidianamente e in silenzio, svolgono molte persone che si prendono cura delle colonie feline con passione, abnegazione e sensibilità” ha dichiarato Anna Lucia Galleni, assessore ai Diritti degli Animali.

I soggetti interessati devono inviare la manifestazione di interesse, entro e non oltre le 14 del 20 dicembre 2021, corredata degli allegati richiesti e utilizzando l’apposito modulo, a mezzo PEC all’indirizzo comune.carrara@postecert.it. L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse servizio di sterilizzazione”. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ UDA (Ufficio per i Diritti degli Animali), lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, oppure telefonare al numero 0585/641390 o inviare una mail a alessandra.masetti@comune.carrara.ms.it

La documentazione è scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it