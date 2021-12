Lavori su Pontremoli-Borgotaro e disagi per i pendolari: i comuni organizzano corse speciali

FUORI PROVINCIA – “I lavori previsti sulla tratta Borgotaro-Berceto (all’altezza della galleria Bastardo) dal 12 al 23 dicembre creeranno forti disagi a pendolari e studenti, anche perché inspiegabilmente Trenitalia ed RFI faranno terminare molte corse dei treni a Pontremoli e non a Borgotaro, senza peraltro aver previsto adeguati trasferimenti sostitutivi in autobus”. A denunciarlo, attraverso una nota, è l’amministrazione comunale di Pontremoli. “Moltissimi studenti emiliani che frequentano Istituti a Pontremoli (almeno una trentina) sarebbero, in particolare, costretti ad un rientro a casa assai complicato ed in tempi inaccettabili”.

Per questo il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri, insieme a quello di Borgotaro Marco Moglia, ha scritto agli assessori regionali di Emilia e Toscana per lamentare il grave potenziale disservizio e per chiedere un intervento immediato su Trenitalia ed RFI affinché questa ipotesi sia subito scongiurata offrendo soluzioni che peraltro sono a portata di mano.

Intanto, su sollecitazione della dirigente scolastica Prof. Lucia Baracchini e del comitato pendolari, i sindaci Moglia e Ferri hanno aderito immediatamente all’idea di organizzare in autonomia un servizio sostitutivo che consenta di svolgere una corsa speciale all’uscita dei ragazzi da scuola, la quale, fruendo di mezzi forniti dall’istituto Pacinotti-Belmesseri e dai comuni medesimi, possa collegare direttamente Pontremoli e Borgotaro e così normalizzare il più possibile il rientro a casa degli studenti.

“Ciò confidando – specificano infine dall’amministrazione comunale di Pontremoli – che non tardi ad arrivare una soluzione definitiva da parte dei gestori della rete e dei servizi ferroviari”.