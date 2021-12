Da lunedì a Carrara un’ora e mezza di sosta gratuita in centro. Del Nero: «Agevoliamo gli acquisti in città»

CARRARA – Da lunedì 13 dicembre fino alla fine delle festività natalizie la prima ora e mezza di sosta in centro città sarà gratuita. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Carrara per incentivare lo shopping durante le festività, andando così incontro alle richieste dei commercianti.

«Ancora una volta, abbiamo fatto nostre le istanze dei commercianti, peraltro anticipando di qualche giorno il provvedimento proprio allo scopo di agevolare gli acquisti natalizi in città – spiega l’assessore al commercio Daniele Del Nero -. Scegliendo la strada della sosta di cortesia, di durata più che adeguata, abbiamo tenuto conto anche della necessità di garantire una rotazione negli stalli, cosa che con la completa gratuità non sarebbe stata possibile».

Il provvedimento sarà in vigore fino a mercoledì 5 gennaio (il 6 gennaio, festivo, la sosta sarà gratuita per l’intera giornata) e sarà applicato nelle seguenti aree: Via 7 Luglio, da Piazza Accademia a Via M. D’Azeglio; Via Cavour, da Via del Cavatore a Via 7 Luglio; Via G. Verdi, da Via del Cavatore a Piazza Accademia; Via G. Mazzini, da Piazza Matteotti a Via G. Verdi; Via Ulivi; Via Apuana, da Via Ulivi a Via Carriona e su tutto il parcheggio di Piazza 2 Giugno e del Piazzale Colombarotto. Per usufruire dei 90 minuti di parcheggio gratuito, gli automobilisti dovranno provvedere a indicare l’orario di inizio della sosta.