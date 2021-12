Babbo Natale, musica e dolci sorprese per i bambini: atmosfera di festa oggi a Pontremoli

PONTREMOLI – Ci saranno Babbo Natale con i suoi aiutanti, l’Elfo racconta storie, la Musica Cittadina, l’albero di Natale e dolci sorprese per tutti i bambini che vorranno partecipare. A Pontremoli il Comune, in collaborazione con la Musica Cittadina di Pontremoli e il Centro Giovanile Mons. G. Sismondo, ha organizzato per oggi, sabato 11 dicembre, un pomeriggio per dare insieme il via a questo bellissimo momento con diverse attività tutte pensate a misura di bambino.

Si comincia alle 15.30 quando tutti i bambini sono invitati ad addobbare l’albero di Natale in piazzetta della Pace con i lavoretti realizzati durante un laboratorio a tema realizzato dal Centro Giovanile Mons. G. Sismondo. Anche chi non vi ha preso parte però, potrà dare il suo contributo portando un proprio addobbo per rendere ancor più bello e lucente il simbolo più famoso del Natale.

Alle 16.00 l’appuntamento è in piazza Italia, dove ad attendere tutti ci saranno Babbo Natale insieme a tutti i suoi aiutanti e all’Elfo racconta storie, che allieteranno i più piccoli con la consegna di dolci sorprese ed avvincenti racconti natalizi, senza dimenticare la possibilità di spedire direttamente all’indirizzo del vecchietto più amato dai più piccoli, la preziosa letterina. Il tutto sarà reso ancor più ricco dalle melodie eseguite dalla Musica Cittadina, che conferiranno un tocco di magia al pomeriggio pontremolese. Infine, alle 17.00, si accenderanno le luci dell’imponente albero di Natale.

Qualche ora in leggerezza ed armonia, ovviamente nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento da Covid 19, per permettere ai più piccoli di essere indiscussi protagonisti del periodo più atteso dell’anno.