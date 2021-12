Lavori all’acquedotto a Massa, sospensione idrica lunedì 13 dicembre

MASSA – Lunedì 13 dicembre 2021, saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto servente il Comune di

Massa. Pertanto, nel suddetto giorno, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade: via Sopramonte, via Prado, viale Risorgimento, via Grondini.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi

minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.