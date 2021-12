Francesco Di Marzo è il nuovo direttore di chirurgia generale del Noa

MASSA – Francesco di Marzo è il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia generale dell’ospedale Apuane di Massa e Carrara. Romano, il dottor Di Marzo si è laureato alla Sapienza e dopo aver iniziato la propria carriera professionale nel Lazio, si è trasferito in Toscana, dove ha lavorato negli ospedali della Lunigiana e poi in quello della Versilia, a Lido di Camaiore. Perfezionatosi in chirurgia colo-rettale all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Di Marzo ha poi proseguito la sua attività professionale nella Asl Toscana sud est dove dal 1° gennaio 2021 è primario chirurgo dell’ospedale della Valtiberina.

A fianco all’attività di dirigente medico, ha condotto anche un’intensa attività di relatore in congressi ed eventi formativi e collabora attivamente con l’Agenzia Regionale di Sanità su argomenti centrali come la sepsi e le infezioni correlate all’assistenza. Di Marzo è stato nominato direttore della struttura complessa della chirurgia di Massa con la deliberazione del direttore generale numero 1034 del 6 dicembre scorso: “Con la nomina del dottor Francesco di Marzo – evidenzia il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – si accresce ancora di più la capacità dell’ospedale di Massa di offrire ai pazienti servizi di qualità ed efficienza”. “Torno con grande entusiasmo e forte motivazione nell’Azienda e nel territorio in cui ho iniziato la mia carriera ospedaliera – sono queste le prime parole del nuovo direttore della Chirurgia di Massa e Carrara –. Ho l’obiettivo di mettere a disposizione dei pazienti, dei colleghi e degli infermieri la mia professionalità con trasparenza ed energia. Non vedo l’ora di cominciare.”