383 borse di studio dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana per un totale di 94mila euro

MASSA-CARRARA – La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana premia l’impegno dei giovani. Quest’anno 383 borse di studio per circa 94 mila euro erogati da Bvlg ai ragazzi meritevoli. Ecco gli appuntamenti sul territorio: area Massa-Carrara – martedì 14 dicembre presso sala Camera di Commercio a Carrara; area Versilia – venerdì 17 dicembre presso Teatro Comunale di Pietrasanta; area Garfagnana – sabato 18 dicembre presso sala congressi Bvlg a Gramolazzo; area Lunigiana – domenica 19 dicembre presso Cinema Moderno a Sarzana.

Nelle giornate dedicate agli studenti saranno presenti molti ospiti che potranno creare valore parlando di come con l’impegno si possano raggiungere traguardi importanti. In Versilia saranno presenti Jasmine Paolini, Chiara Francesconi e Helena Musetti, campionesse di tennis, beach tennis e nuoto, oltre a Luca Bertozzi, fresco vincitore del Carnevale di Viareggio 2021. A Sarzana è attesa la presenza di Stefano Mei, Presidente della Federazioni italiana di atletica leggera e storico mezzofondista, mentre in Garfagnana sarà presente la campionessa di salto in alto Idea Pieroni. La partecipazione agli eventi (green pass obbligatorio) dovrà essere confermata dai premiati e dai loro accompagnatori via email a soci@bvlg.bcc.it.