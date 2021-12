MASSA-CARRARA – Oltre trenta tonnellate e mezzo di prodotti alimentari sono stati raccolti nella provincia di Massa-Carrara lo scorso 27 novembre, in occasione della 25esima edizione della “giornata nazionale della colletta alimentare”. Un risultato che non si discosta di molto rispetto a quanto raccolto nel 2019, prima dell’arrivo della pandemia e delle conseguenti difficoltà economiche di molte famiglie. L’effetto “covid” non sembra però aver avuto il sopravvento sulla generosità di chi ha deciso comunque di offrire il proprio sostegno. «E’ un risultato ottimo – afferma il responsabile del Banco Alimentare per la provincia apuana Andrea Giusti, che dedica la colletta del 2021 al volontario, recentemente scomparso, Gianni Cella – perché dopo un anno di pausa forzata non era così scontato riuscire a rimettere in piedi una macchina da più di 400 volontari, i quali invece hanno risposto alla grande riuscendo a presidiare fisicamente ognuno dei 45 supermercati coinvolti nella provincia. E la cosa positiva è che questi prodotti rimarranno tutti nella nostra zona, ed andranno ad aiutare le famiglie apuane in difficoltà il cui numero, purtroppo, nell’ultimo anno è aumentato”. L’effetto pandemia si è sentito eccome. Proprio alla Voce Apuana, lo scorso settembre, Giusti aveva spiegato le difficoltà delle associazioni apuane a far fronte a una domanda crescente di beni alimentari. «Un processo iniziato prima del covid, ma che negli ultimi tempi ha subito un’accelerazione». I prodotti spesso non bastano per tutti, ma grazie a iniziative come la giornata della colletta alimentare spesso si riesce a portare a casa risultati importanti. «Nelle prossime settimane – spiega ancora Giusti – verranno distribuiti alle 29 associazioni convenzionate con il Banco Alimentare della provincia, per un totale di oltre 5080 assistiti». Prezioso è stato il contributo di associazioni e ditte che hanno messo a disposizione i mezzi di trasporto: Balderi Arredamenti, per furgone e autista, B&C srl nastri trasportatori, per furgone e autista, Comune di Carrara c.do polizia locale, per permesso di occupazione suolo pubblico, EnneCi srls, per furgone e autista, Iglom per furgone e autista, Industrial Software per furgone e autista, Italcarrara srl, per autocarro e autista, La Bottega di Ado per i mezzi, Mate Antincendio per i mezzi, Poste Italiane per i mezzi., Pubblica assistenza di Carrara sez. di Avenza, per furgone e due volontari, C.M. srl, per bilance; e dei volontari delle associazioni Nazionale Alpini, San Vincenzo de Paoli e Rotary, del Centro giovanile diocesano di Carrara e del Liceo Artistico Gentileschi di Carrara

Questo l’elenco delle associazioni convenzionate con il Banco Alimentare:

