Domande entro il 20 dicembre

Tpl, dal Comune di Massa contributi agli studenti per l’acquisto degli abbonamenti

Il sostegno è per i ragazzi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e dei percorsi di formazione professionale presso secondarie di secondo grado o agenzia formativa accreditata e, comunque, per gli studenti fino al compimento del sedicesimo anno di età appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 30mila euro

FOTO D' ARCHIVIO