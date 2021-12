L’hub vaccinale di Carrarafiere riapre sabato 11 e si sposta nel padiglione 5

MASSA-CARRARA – L’hub vaccinale di Carrarafiere riaprirà sabato 11 dicembre e occuperà gli spazi del padiglione 5 centro servizi. A comunicarlo è l’Asl Toscana nord ovest, che informa che “tutti coloro che hanno già prenotato la vaccinazione, per il pomeriggio del 10 dicembre, al vecchio ospedale di Massa, saranno spostati a Carrara. I nuovi appuntamenti saranno comunicati direttamente agli interessati”. Nessun cambiamento, invece, per coloro che hanno effettuato la prenotazione al distretto di Massa in via Bassa Tambura.

Al padiglione 5 si accede sempre da via Maestri del Marmo. Al suo interno saranno allestiti 12 ambulatori che saranno operativi dalle 8 alle 22.