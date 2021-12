Avvistati lupi a Montignoso: ecco come comportarsi

MONTIGNOSO – Alla Regione Toscana -Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – sono giunte segnalazioni di avvistamento lupi nel Comune di Montignoso in località Rinserrata. La nota regionale invita a comunicare alla popolazione alcune precauzioni per evitare l’avvicinamento dei lupi alle frazioni abitate. Fra queste si specifica di non lasciare liberi e incustoditi i propri animali d’affezione, si invita a proteggerli con recinti ben chiusi e custoditi, a non abbandonare per strada cibo e/o derrate alimentari scadute a non depositare rifiuti organici fuori dagli appositi cassonetti

La nota informa inoltre dell’esistenza di un numero regionale “Emergenzalupo” il 366 6817138 da chiamare in caso di eventuali nuovi avvistamenti.