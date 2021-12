PONTREMOLI – Stamattina all’ospedale di Pontremoli (Massa-Carrara) il direttore generale della Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, ha incontrato il personale della struttura accompagnata da una delegazione di sindaci della Lunigiana rappresentati da Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Annalisa Folloni sindaco di Filattiera, Katia Tomè delegata per il sindaco di Aulla.

Giuliano Biselli direttore dei presidi ospedalieri apuane e della Lunigiana, insieme al dirigente infermieristico della Lunigiana Alessio Petronici, hanno guidato la delegazione visitando tra l’altro i reparti di medicina, chirurgia e pronto soccorso.

Foto 2 di 2



“Ringrazio tutto il personale per il lavoro svolto a favore di tutta la comunità, in particolare in questi due anni – ha sottolineato il direttore generale – e confermo che è mia intenzione mantenere alta l’attenzione sui presidi decentrati che sicuramente soffrono più di altri a mantenere la copertura organica relativamente al personale sanitario a causa della ormai nota carenza di medici nelle diverse specialistiche”.