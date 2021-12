La Fondazione Monasterio cerca un programmatore e un dirigente

MASSA-CARRARA – La Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” con sede legale in Pisa, informa che sono stati banditi i seguenti avvisi:

(scadenza 21/12/2021) – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero professionale per Programmatore a supporto delle attività del progetto “Bando Ricerca COVID-19 Toscana – Progetto BrAID”;(scadenza 02/01/2022) – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico della disciplina di Cardiochirurgia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) per la Direzione della Struttura Complessa di Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto.