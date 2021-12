Green pass e Super green pass, ecco cosa cambia da oggi: le faq del governo

MASSA-CARRARA – Attesa da giorni, è entrata ufficialmente in vigore la normativa contenuta nell’ultimo decreto legge del governo che introduce il Super green pass e nuove regole per l’uso del lasciapassare sanitario per spostarsi e accedere ai luoghi pubblici. Partendo da una premessa di metodo, utile per non incappare in errori: per capire se una persona ha un lasciapassare normale o ‘premium’ serve scaricare l’aggiornamento dell’app Verifica C19: non serve quindi scaricare nuovi pass o altro, poiché la differenza sarà letta direttamente dal qr-code. Per chiarimenti il governo ha pubblicato le nuove Faq (le domande frequenti).

Trasporti pubblici

La norma di maggior impatto è quella che introduce l’obbligo di green pass base anche per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico urbano. L’obbligo vale per tutte le persone sopra i 12 anni, eccezione fatta per gli scuolabus o i bus navetta esclusivamente riservati agli studenti. Per ovviare al problema del trasporto, in molti si stanno organizzando in maniera parallela con passaggi cumulativi autorganizzati. Con la propria auto ci si può spostare liberamente, anche se non si è vaccinati, nelle regioni bianche e gialle, mentre in quelle arancioni se non si ha il green pass ci si può muovere verso altri comuni o verso altre regioni «solo per necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune».

Bar e ristoranti

In zona bianca, come in Toscana, la consumazione al bancone è consentita a tutti anche anche senza green pass base, così come sedersi all’aperto, mentre per sedersi in sala bisogna avere il certificato verde. Tutto cambierebbe in caso di zona arancione, dove l’accesso alla ristorazione intesa in senso lato sarebbe concessa solo con certificato rafforzata: in zona arancione chi non ha il super pass non può sedersi ai tavoli di bar e ristoranti, né al chiuso, né all’aperto.

Palestre e intrattenimento, piste da sci e impianti di risalita

A differenza da quanto inizialmente inteso, in palestra ci si potrà andare anche solo con il green pass base, quindi con tampone negativo, solo però in zona bianca o gialla. In caso di arancione l’accesso sarà concesso solo ai vaccinati o i guariti (e quindi possessori di super lasciapassare). Diverso invece il caso di concerti, cinema e teatri, dove di potrà accedere solamente con il pass rafforzato già a partire dalla zona bianca. Per i musei e le mostre, invece, si ragiona come con le palestre: via libera per i green pass base in caso di zona bianca e bianca, stop con la zona arancione. Le piste da sci resteranno aperte quest’anno per le feste di Natale e Capodanno, tranne che in eventuali zone rosse. In zona bianca, gialla e arancione senza green pass non si sale su funivie, seggiovie e cabinovie coperte. In zona bianca e gialle chi è senza green pass ‘base puo prendere skilift e seggiovie aperte, che in arancione sono permesse solo a chi ha il pass rafforzato.

Stadi, palazzetti e discoteche

Chiusi sempre a chi non è vaccinato o ha solo il tampone. E in tutte le discoteche si entra solo con il green pass rafforzato.

Matrimoni e feste

In zona bianca o gialla tutte le feste “conseguenti a cerimonie civili e religiose” sono permesse a chi ha il green pass base, ma in zona arancione è necessario il super. Tutti gli altri tipi di feste in tutte le zone sono permessi solo col il green pass rafforzato.

Centri commerciali

Anche i centri commerciali che l’anno scorso restavano chiusi nei fine settimana in zona arancione, questo Natale saranno sempre aperti ma in zona arancione potrà entrare solo chi ha il pass rafforzato. Chi è senza pass potrà acquistare solo in negozi alimentari, edicole, farmacie, librerie e tabacchi.